(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”Per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico”. Il giorno dopo la vittoria nel derby di Milano nei minuti di recupero l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, racconta tutta la sua gioia ai microfoni di Radio Anch’io lo sport: ”ieri un po’ mi è venuta in mente l’Inter del triplete, direi che siamo sulla strada buona”. Tornare all’Inter con qualsiasi ruolo?. ”Io faccio il tifoso e mi piace molto questa parte. L’Inter non ha minimamente bisogno di una persona che appartiene al passato”. ‘Icardi credo sia un giocatore da tenere, sta dimostrando di tenere molto alla squadra alla maglia ai tifosi”. Lo scudetto? ”l’Inter parte sempre con l’idea che lo scudetto sia possibile, la vittoria di ieri ci fa capire che abbiamo una squadra che può vincere le partite. La Juve è più forte anche se ha la Champions e tanti impegni che la possono mettere in difficoltà”.