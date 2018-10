(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”Ricominciamo archiviando un periodo non esaltante e puntando a ricominciare”. E’ l’auspicio di Mario Pescante, membro Cio, ai microfoni di Radio Anch’io lo sport nel giorno delle elezioni del nuovo presidente della Federcalcio. Pescante, in auto con il commissario Figc Fabbricini verso l’assemblea della federcalcio, fa i complimenti alle azzurre della pallavolo per il loro grande Mondiale in Giappone: ”il giudizio migliore lo ha dato l’amore della gente per la pallavolo, non ce l’hanno fatta, ma è una squadra giovane ed a Tokyo si presenteranno con una squadra più esperta. E’ stata una bella bellissima Italia e d’esempio per le altre discipline sportive”.