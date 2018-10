(ANSA) – CAPRI (NAPOLI), 22 OTT – Disagi per il maltempo sull’isola di Capri: dalla scorsa notte l’isola azzurra è stata investita da temporali e raffiche di vento. Crolli e allagamenti sono stati segnalati in varie zone. Un grande eucalipto è caduto in via Caterola, insieme con un muro di contenimento: la stradina è stata interdetta. Tombini ostruiti da acqua e fango invece in via Tamborio mentre ci sono allagamenti e pozzanghere nella zona di Marina Grande. I collegamenti marittimi, nonostante il forte vento, al momento sono regolari.