(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”Il calcio ha bisogno di face nuove, credo e spero che questo succeda”. E’ l’auspicio dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni di Radio Anch’io lo sport nel giorno delle elezioni del nuovo presidente della Figc. ”Un campionato a 18 squadre – aggiunge Moratti di cui si era parlato come di un possibile candidato a capo della federcalcio – sarebbe meglio con tutti gli impegni che ci sono e sarebbe stato più interessante”. Moratti poi apre le porte al possibile arrivo dell’ex ad Juve Beppe Marotta in nerazzurro: ”non è mai sbagliato andare a prendere qualcuno che abbia grande esperienza come Marotta”.