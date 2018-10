(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”E’ stato tutto molto strumentale, devo dire che era una foto vecchia e non era la squadra dei Mondiali”. Il presidente della Fipav, federazione italiana pallavolo, Bruno Cattaneo, giudica così la polemica social sulla pubblicità che l’acqua Uliveto ha pubblicato sui principali quotidiani per celebrare l’argento mondiale delle azzurre della pallavolo. Nell’immagine di repertorio le atlete di colore della nazionale, Paola Egonu e Miriam Sylla, non compaiono: in particolare la Egonu è coperta da una bottiglia, circostanza che è costata l’accusa di razzismo sui social. ”C’erano giocatrici che ai Mondiali non c’erano – aggiunge Cattaneo – dovrebbero tirare le orecchie alla loro agenzia. E’ un argomento che non esiste proprio”. Poi Cattaneo si augura che l’exploit delle azzurre non faccia calare l’attenzione sulla pallavolo: ”aspettiamo che ci dedichiate più attenzione – afferma il numero 1 della Fipav ai microfoni di Radio Anch’io lo sport – vi garantiamo uno spettacolo molto bello”