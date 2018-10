(ANSA) – NEW DELHI, 22 OTT – Il partito di centrosinistra Druk Nyamrup Tshogpa ha vinto le elezioni in Bhutan, piccolo Paese nell’Himalaya orientale con una popolazione di circa 800 mila persone, aggiudicandosi la maggior parte dei seggi in Parlamento. La Commissione elettorale ha fatto sapere che il partito ha ottenuto 30 seggi contro i 17 del partito avversario, il Druk Phuensum Tshogpa. L’ affluenza alle urne è stata del 71 per cento con circa 313 mila votanti eleggibili alle urne. La consultazione è appena la terza dal 2008, quando il Bhutan ha avviato una transizione da monarchia assoluta a monarchia costituzionale. Il leader del partito e primo ministro eletto Lotay Tshering ha promesso in campagna elettorale di ridurre la disparità di reddito nel Paese: una classifica stilata nel 2013 dalla Banca mondiale collocava il Bhutan, per disuguaglianza, dopo la Cambogia e prima del Ghana.