(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 22 OTT – Si è aperta a Fiumicino l’assemblea elettiva della Federazione italiana gioco calcio (Figc) per eleggere il nuovo presidente. Il candidato unico è Gabriele Gravina, da poco dimessosi dalla presidenza della Lega Pro. Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, verificato il raggiungimento del numero legale, ha dichiarato legalmente costituita l’assemblea in seconda convocazione e nominato presidente Mario Pescante. All’assemblea sono presenti i massimi vertici del calcio italiano e internazionale, tra i quali il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il vice segretario Zvonimir Boban e il membro del board internazionale Evelina Christillin, il responsabile Uefa per lo sviluppo delle federazioni nazionali, Thierry Favre, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò.