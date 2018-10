(ANSA) – MILANO, 22 OTT – “Penso che il sindaco di Lodi non abbia fatto altro che applicare la legge”. Si è espresso così il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti a margine di un convegno a Palazzo Pirelli. Secondo il ministro, le nuove linee guida approvate del Comune sono “un primo approccio rispetto a una risoluzione di problemi. Penso che il sindaco voglia andare in fondo ai bisogni delle persone ma anche essere garante delle norme. A me la vicenda sembra in via di risoluzione. Se poi si vogliono strumentalizzare certe situazioni…”.