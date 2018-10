(ANSA) – ROMA, 22 OTT – “Ottima iniziativa Ivan. Ma cambiategli il nome. Comitati ritorno al futuro è = comitato Leopolda. Invece ne abbiamo bisogno come iniziativa che superi persino i confini del PD. È il momento di giocare largo non di chiudersi in un recinto per quanto bello e confortevole”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda rispondendo ad un precedente tweet di Ivan Scalfarotto, che invitava a registrarsi ai “comitati di azione civile” sul sito dedicato. Nella controreplica Scalfarotto dà ragione sul nome a Calenda: “Grazie! So che hai avuto anche tu questione di branding e penso tu abbia ragione. Dopo molto pensare abbiamo deciso che l’urgenza fosse partire. Per ora li chiamiamo “comitati di azione civile” con un riferimento nel sito all’iniziativa dove hanno visto la luce. Ma ci lavoreremo”.