(ANSA) – FIUMICINO, 22 OTT – “Al 90-95% i programmi di Gravina sono assolutamente convergenti con i nostri, a lui chiedo priorità e tempi di realizzazione di quanto abbiamo discusso. È fondamentale individuare cosa fare per prima cosa e darsi dei tempi. A Gabriele dico che avrà tutto il nostro supporto all’interno del consiglio federale”. Lo dice il presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè, nel suo intervento all’assemblea elettiva della Figc che vede Gabriele Gravina candidato unico per il prossimo biennio. “I settori che crescono sono quelli che curano gli interessi generali e non delle singole componenti. C’è una ricerca di condivisione tra tutte componenti e credo che oggi l’elezione di Gavina solidificherà tutto questo. Le riforme devono essere le riforme di tutti”, ha aggiunto il numero uno della Confindustria del calcio, sottolineando che “anche noi abbiamo avuto le nostre discussioni e ipotesi, ma abbiamo convenuto che è fondamentale l’unitarietà”.