(ANSA) – MILANO, 22 OTT – “Ieri il Milan ha giocato alla Monti, con la Fornero in porta”: Matteo Salvini, il segretario della Lega che è tifoso rossonero, è tornato a commentare il derby alla fine della conferenza stampa sul risultato elettorale in Trentino Alto Adige nella sede del Carroccio in via Bellerio. Secondo il vicepremier, “quando giochi per limitare i danni, come per la manovra economica, è come se il governo avesse fatto la sua legge di bilancio della vita allo zero virgola impaurito di tutto e di tutto, come va a finire? Ti massacrano. Giocatela per vincere. Poi se vinci, vinci; se perdi esci a testa alta dal campo”.