(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 22 OTT – “Questa assembla ci vede compatti e finalmente pronti ad raggiungere un obiettivo comune. Io sento forte la responsabilità di dare alla squadra che guiderà la federazione un programma chiaro, preciso e condiviso. Dopo un anno in cui il calcio ha dato segni forti di divisione ed egoismo, bisogna lavorare per l’unità”. Così il candidato unico alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento programmatico all’assemblea elettiva a Fiumicino. “Dobbiamo fare squadra tra di noi e, nel rispetto dei ruoli, con tutte le istituzioni vicine, il Coni ed il governo. – ha proseguito Gravina -. Servono riforme di sistema, inclusive e basate sulla sostenibilità che diano forza alla base del movimento. Per crescere serve un intervento strategico, bisogna puntare sulla qualità in tutti gli ambiti. Le difficoltà le conosco e so come la mia azione dovrà essere decisa”.