(ANSA) – FIUMICINO, 22 OTT – “Oggi ci riappropriamo della nostra casa comune, della Federazione. Tutto questo è stato possibile perché il 73% dei delegati poi definiti ‘ribelli’ ha voluto far celebrare l’assemblea. E riguardo al giudizio sulla gestione commissariale da parte della Lega dilettanti non può che essere negativo”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, nel discorso tenuto durante i lavori dell’assemblea elettiva della Figc in corso a Fiumicino. “Il bilancio sul commissariamento (di Roberto Fabbricini, ndr) ha prodotto risultati negativi sul fronte del calcio femminile, e poi anche riguardo al format della Serie B visto che c’è stato un provvedimento ad agosto e non sappiamo ancora oggi a ottobre chi partecipa al campionato di B e a quello di Serie C – attacca Sibilia -. Ora guarderemo al futuro, ma non possiamo dimenticare il passato, quello che è successo negli ultimi nove mesi”.