(ANSA) – FIUMICINO, 22 OTT – “Abbiamo letto con interesse il programma di Gravina, che ci ha dato rassicurazioni su temi urgenti e le riforme del nostro movimento che già domani dovranno essere sul suo tavolo. La prima riforma che la nuova Figc promulgherà deve essere la ristrutturazione dei campionati, che da anni si tenta di introdurre senza mai concretizzarla e che ha creato storture minando la credibilità del sistema”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, durante i lavori dell’assemblea elettiva della Federcalcio in corso a Fiumicino. “Noi saremo al fianco di Gravina – ha aggiunto sostenendo il candidato unico – nel momento in cui terrà fede ai suoi impegni come custode e promotore delle riforme del calcio italiano. Saprà certamente interpretare questo ruolo con indipendenza e consapevolezza, ma anche con il coraggio di riportare il movimento ai vertici del calcio europeo e mondiale”.