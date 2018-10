(ANSA) – NAPOLI, 22 OTT – Tornano Alex Meret e Faouzi Ghoulam nel Napoli che mercoledì sarà a Parigi per la terza giornata di Champions League. Il portiere è alla sua prima convocazione in maglia azzurra dopo l’infortunio alla mano subito al primo giorno di ritiro estivo. Il terzino algerino torna a disposizione dopo una lunga degenza e due interventi al ginocchio. Nella lista per Parigi c’è anche Lorenzo Insigne, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori a Udine. Assenti invece Verdi e Ounas alle prese con problemi muscolari.