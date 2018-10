(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 22 OTT – Una Carovana composta da circa 5.000 centroamericani, decisi a raggiungere la frontiera degli Stati Uniti, ha trascorso la notte a Tapachula, nello Stato messicano di Chiapas, e riparte oggi per Arriaga, città non lontana dallo Stato di Oaxaca. La tv Milenio ha indicato che si tratta di un gruppo di persone che ha attraversato illegalmente dal Guatemala il fiume Suchiate, a cui durante la marcia si sono uniti altri centroamericani già entrati in passato in Messico e che hanno deciso di partecipare alla spedizione diretta negli Stati Uniti. Almeno 700 agenti della polizia messicana e il personale dell’Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) segue la Carovana, cercando a tratti di fermarla, senza successo però. Un alto responsabile dell’Inm, Francisco Echavarría, si è più volte rivolto ai migranti con un altoparlante per convincerli a sottomettersi alle procedure previste per l’ottenimento del visto o dello statuto di rifugiato ma anche qui senza successo.