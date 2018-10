(ANSA) – PARIGI, 22 OTT – Macron e la ‘sindrome Obama’: è la preoccupazione di alcune persone vicine a Emmanuel Macron sulla forma fisica del quarantenne presidente di Francia, che a meno di metà mandato appare a loro avviso stanco e invecchiato, con meno smalto ed energia. Tanto da indurre alcuni di loro ad allarmarsi sul suo stato di salute. Citati dal Parisien, diversi ‘macronisti’, tra amici, collaboratori e ministri – tutti però rimasti rigorosamente anonimi – descrivono un presidente acciaccato, dai ritmi di lavoro “disumani” e che “dimagrisce a vista d’occhio”. Altri fanno però notare che Macron non è certamente il primo in questa situazione, altri presidenti prima di lui, come Jacques Chirac o Barack Obama negli Usa, scontarono gli stessi effetti. “Si uccide di lavoro”, deplora una fonte a lui vicina.