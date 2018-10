(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Un carabiniere impegnato nella missione Tiph (Temporary International Presence in Hebron) è rimasto coinvolto questa mattina in una aggressione mentre era impegnato in una pattuglia con altri due appartenenti alle forze di difesa israeliane. Nel corso del pattugliamento, infatti, un palestinese armato di coltello ha aggredito uno dei due soldati israeliani ferendolo al petto. Nell’aggressione, il carabiniere è rimasto lievemente contuso mentre si sottraeva con successo alla minaccia. L’attentatore è stato poi neutralizzato dalle forze di sicurezza israeliane presenti sul posto.