(ANSA) – WASHINGTON, 22 OTT – Donald Trump ha allertato la guardia di frontiera e l’esercito per la carovana di migranti diretta verso il confine tra Usa e Messico definendola una ‘Emergenza nazionale”. “Purtroppo sembra che la polizia e l’esercito del Messico non siano in grado di fermare la carovana diretta verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Vi si sono mescolati criminali e medio orientali sconosciuti. Ho allertato la guardia di frontiera e l’esercito che questa e’ una emergenza nazionale. Le leggi devono cambiare”, ha twittato.