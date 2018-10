(ANSA) – ROMA, 22 OTT – A San Diego USA vince Oman Air, Alinghi è secondo. Sono state necessarie 21 regate combattute fino all’ultimo per stabilire il vincitore dell’Act 6 delle Extreme Sailing Series a San Diego negli USA. Al termine è stato Oman Air, l’equipaggio del Sultanato dell’Oman, a imporsi per un solo punto su Alinghi, il team svizzero di Ernesto Bertarelli, che sale sul secondo gradino del podio. Alinghi a sua volta, ha preceduto il suo diretto avversario per la vittoria finale del circuito, SAP che chiude al terzo posto. Alinghi rimane così al primo posto nella classifica generale, quando manca un solo evento al termine della stagione che si disputerà a Los Cabos in Messico dal 29 novembre al 2 dicembre prossimi.