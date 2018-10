(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Si e’ costituita a Roma l’Associazione di filiera “Ippica Nuova” che raggruppa per la prima volta oltre 450 operatori del settore trotto, proprietari, allevatori, gentlemen, amazzoni,allenatori e guidatori tra i piu’ importanti del paese. L’obiettivo dell’associazione e’ quello di lavorare con le istituzioni per la riforma del settore, mirando alla ricostituzione degli Enti tecnici e ad una nuova ‘governance’ per non far morire il mondo ippico. L’assemblea dI Ippica Nuova ha poi ha eletto il consiglio Direttivo, che avrà come presidente Giorgio Sandi. Ci sono poi membri a rappresentanza degli allevatori (Biasuzzi, Ceriani, Zafferoni) dei proprietari (Rocca, Galanti, Pierini), di allenatori e guidatori (Baroncini, Zanetti, Carta) e dei driver (Moretti, Gnoffo, Orsini).