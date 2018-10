(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Non è solo un libro, ma una vera e propria chicca che gli appassionati di basket, e dei Los Angeles Lakers, faranno a gara per avere. Il 13 novembre esce infatti anche in Italia, edito da Rizzoli, il bellissimo libro, impreziosito dalle fotografie di Andrew D. Bernstein, fotografo ufficiale dei Lakers, il libro “Kobe Bryant, The Mamba Mentality”. Celebra i venti anni di carriera nella stessa squadra di un fenomeno capace di vincere 5 titoli Nba e due ori olimpici, oltre ad aver stabilito un’infinità di record personali. La sua leggenda cestistica è stata seconda solo a quella di Michael Jordan (da lui studiato in modo maniacale) e la sua popolarità è ancora così alta al punto che, anche dopo il ritiro, negli store veri e virtuali dei Lakers le maglie di Kobe, quella con il n.8 e con il 24, sono ancora le più vendute. Bryant è stato un ‘rivoluzionario’ della pallacanestro, prima di ritirarsi nel 2016 scrivendo una toccante lettera d’addio al basket diventata un cortometraggio animato premio Oscar 2018.