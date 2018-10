CARACAS – Dopo 1440 minuti il Torneo Clausura conoce solo quattro degli otto invitati per la festa dell’Octagonal. Le uniche formazioni che scenderanno in campo negli ultimi 90 minuti della regular season con un posto garantito nei playoff sono: Monagas, Deportivo Táchira, Deportivo La Guaira ed Estudiantes de Mérida.

Sconfitta indolore per i guerreros de Guarapiche che sono stati battuti per 2-0 dai Metropolitanos sul campo dell’Universidad Santa María. Le reti dei viola portano la firma di Rodrigo Febres (5’) e Óscar Núñez (9’). Ma nonostante la vittoria i Metropolitanos saluteranno la Primera División al termine della stagione.

Al Deportivo Táchira é bastato pareggiare 0-0 nello stadio La Bombonerita contro l’Academia Puerto Cabello per garantirsi un posto nei playoff.

A Puerto Ordaz, Mineros e Deportivo La Guaira hanno pareggiato 1-1. Arancioni in vantaggio con César “Maestrico” González al 40esimo, tre giri di lancetta dopo i padroni di casa hanno trovato il pari con Wilson Cuero. Con questo risultato il Deportivo La Guaira vola alla prossima fase, mentre i neroazzurri dovranno giocarsela nell’ultima giornata sul campo del Deportivo Táchira.

La quarta squadra con un posto nel G8 é l’Estudiantes de Mérida che ha battuto per 3-1 l’Atlético Venezuela. I marcatori per gli accademici sono stati: Carlos Espinoza (45+5’ e 57’) e Jesús Gómez (21’). La rete del momentaeo 1-1 dell’Atlético é stata griffata da Edder Farías (45’).

Nel match clou della giornata, Caracas e Zamora hanno pareggiato 2-2. Nello stadio Olímpico dopo appena sette minuti di gioco i capitolini sono rimasti in dieci per l’espulsione del portiere Eduardo Herrera che ha toccato la palla con le mani fuori area. In questo modo i rojos del Ávila allungano una scia negativa di cinque gare consecutive con almeno un’espulsione.

I primi a pasarse in vantaggio sul campo alle falde dell’Ávila sono stati gli ospiti con Anthony Uribe (15’).

I padroni di casa hanno trovato il pari con una zuccata vincente dell’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana al 40esimo. Cinque minuti dopo, la furia llanera si é riportata in vantaggio con Darwin Matheus.

Nella ripresa, il Caracas trova il pari con Robert Garcés (49’). Fino al fischio finale é stata una gara tambureggiante con azioni da gol per entrambe le squadre. Con questo risultato capitolini e llaneros dovranno vincere la prossima settimana per garantirsi un posto nei playoff.

Hanno completato la 16esima giornata: Aragua-Zulia 0-2, Deportivo Anzoátegui-Deportivo Lara 2-1, Portuguesa-Carabobo 1-0 e Trujillanos-Estudiantes de Caracas 4-1.

Gli ultimi quattro posti per l’Octagonal avranno un padrone la prossima settimana. Le squadre ancora in corsa per un posto sono Deportivo Lara (26 punti), Trujillanos (26), Zamora (25), Caracas (25), Mineros (24) e Zulia (22). Nell’ultima giornata i fari saranno puntati anche nella lotta per non retrocedere dove Portuguesa (32 punti), Deportivo Anzoátegui (31) ed Estudiantes de Caracas (29) cercheranno di non fare compagnia ai Metropolitanos nel viaggio in Segunda División.

(di Fioravante De Simone)