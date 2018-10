(ANSA) – TORINO, 22 OTT – L’infortunio di Mario Mandzukic non scombina i piani di Massimiliano Allegri. “Non avrebbe giocato comunque”, rivela il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida Champions contro il Manchester United. “Dispiace comunque non averlo – ammette l’allenatore bianconero – come per Khedira ed Emre Chan, speriamo di riaverli il più presto possibile”. Manchester United-Juventus è anche la sfida tra la ‘meglio gioventù’ del calcio, sostiene Allegri: “Si affrontano due squadre dove ci sono tanti giovani importanti, che dovranno essere il futuro del calcio mondiale. Un test importante anche per questi singoli giocatori. Per questo sarà una partita di Champions di valore assoluto”.