MADRID – “Nonostante le forti piogge che si sono abbattute su tutta la provincia di Malaga, non abbiamo ricevuto segnalazioni di connazionali in difficoltà”. Sono parole rassicuranti quelle del Console Onorario di Malaga, Marcello Memoli, raggiunto telefonicamente dalla nostra Redazione.

– Per il momento – ha aggiunto il Console Onorario Memoli -, non abbiamo avuto notizie di italiani in disagio a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla regione. E speriamo di non averne.

Il bilancio delle forti piogge che hanno interessato la provincia di Malaga, comunque, è stato molto pesante: un Vigile del Fuoco morto, comunità intere isolate, strade interrotte da frane, servizio ferroviario sospeso per ore e decine e decine di cittadini obbligati ad abbandonare le proprie case.

TVE, la televisione spagnola, ha calcolato in circa 100mila le persone in difficoltà a causa del maltempo nella provincia di Malaga.

Redazione Madrid