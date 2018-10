CARACAS – E’ stato presentato a Caracas il libro “101 razones para amar a los Leones y 10 motivos para ser antimagallanero”.

“I 76 anni di storia di una società come i Leones é plasmata in questa pubblicazione. E’ un libro che non puó manare nella biblioteca dei tifosi del Caracas” – ha dichiarato l’italo-venezuelano José Grasso Vecchio, ex presidente della Liga Venezolana de Baseball e presidente esecutivo di Banesco, aggiungendo – “Questo é un lavoro che raduna una sequenza di episodi e aneddoti che attireranno l’attenzione dei lettori”.

Questo libro é frutto di un arduo lavoro svolto dallo storico Javir González e dal giornalista Carlos Gigueroa che nelle 295 pagine manterranno incollati gli occhi dei tifosi dei melenudos.

“Dalla fondazione dei Leones del Caracas nel 1942, cosí come la creazione della Liga Venezolana de Baseball nel 1946 la pelota é sempre stata nel DNA dei tifosi” – ha spiegato l’imprenditore italo-venezuelano, aggiungendo – “Banesco ha sponsorizzato questa pubblicazione, cosí come lo ha fatto l’anno scorso quando i Navegantes del Magallanes hanno festeggiato i suoi 100 anni. Anche quella pubblicazione fu opera del binomio González-Figueroa”.

Nell’evento che si é svolto nella sede principale dell’entità bancaria erano presenti gli autori del libro ed il presidente dei Leones del Caracas, Luis Ávila.

(di Fioravante De Simone)