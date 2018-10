ROMA.- La manovra del Governo secondo i sindacati ha “elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione e di un disegno strategico capace di rilanciare le politiche per lo sviluppo sostenibile e il lavoro”. Cgil, Cisl e Uil criticano le scelte per la prossima legge di bilancio e scendono in campo insieme per indicare le loro proposte, una vera e propria piattaforma unitaria, e per sollecitare, quindi, il governo ad aprire il confronto con le parti sociali.

Finora “non ne ha discusso con nessuno degli interlocutori che normalmente dovrebbero essere coinvolti”, ammonisce la segreteria generale della Cgil, Susanna Camusso, puntando il dito contro la “disintermediazione”. Sulla base del documento, che è stato varato dagli esecutivi nazionali, “intendiamo aprire il confronto con il Governo”, dicono Cgil, Cisl e Uil, “sostenendo le nostre proposte, anche con le forme e gli strumenti propri dell’esperienza sindacale”.

In altre parole, “senza risposte decideremo come reagire”, afferma Camusso. La manovra “non mette al centro il lavoro” e “non è per i giovani”, attacca la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Anche sulle pensioni, “se quota 100 per alcune categorie può andare bene, per altre può essere una trappola”, sottolinea il leader della Uil, Carmelo Barbagallo.

E comunque, rimarcano, non si pensa alla previdenza dei giovani e delle donne. I sindacati partono sostenendo che nella manovra delineata dal Governo “mancano le risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori tagli e si introducono misure che non determinano creazione di lavoro, ma rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza”.

Di qui le proposte, che vanno da crescita e occupazione, da riforma fiscale a pensioni e Pa. Sulla previdenza, in particolare per le donne chiedono che sia riconosciuto un anticipo di dodici mesi per ogni figlio. E per i giovani una pensione contributiva di ‘garanzia’, che valorizzi anche i periodi di discontinuità lavorativa, di formazione, di basse retribuzioni con l’obiettivo di assicurare loro un assegno “dignitoso”.

Sul lavoro chiedono di ridurre il costo del tempo indeterminato riducendo “stabilmente” il cuneo contributivo-fiscale e di stanziare le risorse per il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione per il triennio 2019-2021. Sul fisco, considerano il condono e la flat tax provvedimenti “iniqui e sbagliati”. Così, dicono, “si premiano gli evasori e non si riduce l’eccessiva pressione fiscale per i lavoratori e per i pensionati”. Serve una riforma fiscale “nel nome dell’equità e della progressività”.