(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Un pareggio che vale il quinto posto in solitario per la Sampdoria bloccata ieri sera sullo zero a zero dal Sassuolo. “E’ stata una partita a scacchi – ha commentato il tecnico Giampaolo – una sfida giocata sul piano dell’equilibrio. Una di quelle gare che se una delle due fosse andata in vantaggio sarebbe cambiato tutto. Abbiamo affrontato una squadra che costruisce la propria fase offensiva partendo dal portiere e se tu sbagli facendoti saltare loro riescono a trovare gli spazi e questo non deve accadere. Per questo posso dire che la squadra è stata matura nel non perdere la partita e sono questi aspetti positivi da cui bisogna ripartire”. Una Sampdoria che in nove gare ha subito appena 4 gol. Un dato record visto che non era mai accaduto nei 61 campionati precedenti. “La nostra speranza è di poter continuare ad essere così solidi -ha detto Giampaolo- finora abbiamo mantenuto la nostra porta inviolata in 5 occasioni. E’ un buon dato, la solidità difensiva significa già mezza vittoria in molte occasioni”.