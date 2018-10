(ANSA) – CAGLIARI, 23 OTT – Ha tormentato per due anni una modella e stilista americana, che vive nel South Dakota, creando profili fasulli su Facebook e infastidendo amici, parenti e conoscenti della giovane donna. Un 60enne cagliaritano è stato denunciato dagli agenti della Polizia postale di Cagliari per atti persecutori. Sequestrati anche i computer e tutta l’attrezzatura utilizzata dall’uomo per tormentare la vittima. L’indagine telematica condotta dagli investigatori del Compartimento ha avuto origine dalla denuncia della donna che per due anni ha subito le molestie telematiche. Lo stalker aveva avviato un rapporto di “amicizia virtuale” con la modella americana, successivamente l’avrebbe tormentata nascondendo la propria identità attraverso profili Facebook fasulli. Le indagini sono state coordinate dalla pm del capoluogo sardo Maria Virginia Boi. (ANSA).