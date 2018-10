(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Buon esordio per il tennista azzurro Thomas Fabbiano al “Lizhou International Challenger”, torneo Atp dotato di un montepremi di 50mila dollari in corso sui campi in cemento di Lizhou, in Cina. Il 29enne di San Giorgio Ionico numero 106 della classifica mondiale e terzo favorito del tabellone, reduce dal successo nel challenger di Ningbo di domenica scorsa (6° titolo in carriera), ha vinto con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-2, dopo due ore e nove minuti di lotta, il derby tricolore contro Federico Gaio, 26enne di Faenza numero 226 Atp. Al secondo turno il pugliese dovrà vedersela con il cinese Ze Zhang, numero 216 del ranking.