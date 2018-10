(ANSA) – ROMA, 23 OTT – E’ fissato per il 25 ottobre l’interrogatorio della sindaca Virginia Raggi nel processo che la vede imputata di falso per la nomina di Renato Marra a capo della direzione turismo del Campidoglio. La decisione è stata presa oggi dopo che i difensori di Raffaele Marra, fratello di Renato e imputato in un procedimento parallelo per l’accusa di abuso di ufficio, hanno fatto sapere al giudice monocratico che il loro assistito, citato come teste dal pm, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. La sentenza è fissata per il prossimo 10 novembre.