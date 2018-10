(ANSA) – ROMA, 23 OTT – I big mondiali si sfidano nel WGC-HSBC Champions, quarto ed ultimo evento del World Golf Championship, il mini circuito mondiale secondo per importanza solo ai major. A Shanghai (25-28 ottobre), sul green del GC Sheshan International, Koepka farà il debutto da leader mondiale. Con Johnson pronto a riprendersi il trono perso per la 3/a volta nel 2018. In campo anche Francesco Molinari, che dopo un turno di riposo in Cina darà il via alla volata verso la Race to Dubai. Nel field tutta la Top 10 mondiale eccezion fatta per DeChambeau e Fowler. Le star, salvo Woods, ci sono davvero tutte. Tra i player attesi molti protagonisti dell’euro-trionfo dell’Europa in Ryder Cup. Oltre a “Chicco” Molinari ecco Justin Rose (campione in carica), McIlroy, Rahm, Fleetwood, Hatton, Casey, Poulter, Noren e Olesen. All’appello, insieme a Koepka e Johnson, per gli Stati Uniti ci sono invece Patrick Reed e Tony Finau. In Cina proverà a recitare la parte dell’outsider anche l’azzurro Andrea Pavan.