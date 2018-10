(ANSA) – MONZA, 23 OTT – “Cristian Brocchi non è il cocco di Silvio Berlusconi. L’ho scelto io, ovviamente con l’avallo del presidente”. Lo sottolinea l’ad del Monza, Adriano Galliani, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Galliani evidenzia che per portare i tifosi allo stadio “verranno abbassati i prezzi dei biglietti del 50%” e continueranno i lavori “per portare la capienza del Brianteo a 7500 posti”. Sul mercato Galliani si dice pronto “a provvedere a gennaio” in base alle richieste del nuovo tecnico, ammettendo un contatto con Cassano prima del suo ritiro (“ne avevo parlato con Alessandro Moggi”) e il prossimo acquisto di Marco Fossati dal Verona: “Si allenerà con noi ma l’avvocato Cantamessa mi ha detto di dire che a gennaio vedremo perché non si può parlare a mercato chiuso”.