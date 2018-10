(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Cristiano Ronaldo “è un grande professionista” e il suo arrivo in Italia “è un segnale eccellente per l’immagine della Serie A”. Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti parla anche del campione portoghese in una intervista a France Football, aggiungendo, con una battuta, che “l’unica colpa di Ronaldo è di essere andato alla Juve”. E poi: il Napoli “è forte e sta cambiando” e il Psg, domani avversario dei partenopei in Champions, “può vincere” il massimo torneo continentale per club. Quanto al suo Napoli, Ancelotti dice che “sta cambiando. Non abbiamo un Maradona, ma abbiamo costruito una squadra di alto livello inserendo alcuni giovani”.