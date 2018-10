(ANSA) – ALGHERO, 23 OTT – “Il 23 dicembre assegneremo a Luca Ortu una benemerenza civica per il valore dimostrato”. È l’annuncio del sindaco di Alghero, Mario Bruno, che oggi ha parlato a lungo al telefono con “l’eroe di Francavilla”, come è stato ribattezzato l’uomo che ha salvato la vita a una donna finita sotto tre metri d’acqua, alla guida della sua auto, in un sottopasso completamente allagato. “È stata una grande emozione per tanti motivi parlare con quel ragazzo cresciuto alla muraglia con altri quattro fratelli”, commenta il primo cittadino. Conversando con l’eroe nazionale, il sindaco ha scoperto che “sebbene manchi da Alghero da due anni e nonostante viva fuori dall’Isola da ormai diciotto anni, Luca è ancora molto legato alla nostra terra, tanto che è vicepresidente degli emigrati sardi in Abruzzo”. Un legame che ne fa un portabandiera, testimonial di valori che inorgogliscono Mario Bruno. Da qui la decisione di premiare Ortu in occasione del concerto che due sere prima di Natale il jazzista Paolo Fresu terrà nella cattedrale di Santa Maria. “È sorpreso di tanta attenzione – rivela il sindaco – mi ha detto che per uno come lui, nato alla muraglia, aiutare gli altri è normale”. (ANSA).