(ANSA) – MILANO, 23 OTT – Ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella lista dei 19 convocati dell’Inter per la sfida di domani contro il Barcellona. I due giocatori croati, alle prese entrambi con una contusione alla coscia destra subita nel corso del derby con il Milan di domenica, voleranno quindi insieme alla squadra in Spagna. Restano comunque in dubbio per la sfida del Camp Nou, anche se c’è ottimismo. Assente ovviamente Radja Nainggolan dopo la distorsione alla cavigilia, oltre ai giocatori non inseriti in lista Uefa come Gagliardini, Dalbert e Joao Mario.