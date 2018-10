(ANSA) – MILANO, 23 OTT – “È una prima fase delle visite previste e che permetteranno di valutare i nostri impianti, la nostra situazione, le nostre proposte e quindi siamo molto contenti di accoglierli”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riguardo ai primi sopralluoghi dei tecnici del Cio negli impianti scelti da Milano e Cortina come siti olimpici per i Giochi invernali del 2026. La visita della delegazione del Cio parte oggi dal capoluogo lombardo. Interpellato a margine dei lavori del Consiglio regionale, Fontana ha confermato che il dossier di candidatura avrà un indirizzo “molto territoriale e low cost” e che la cabina di regia sarà a Milano. Fontana ha spiegato che entro la fine di questa settimana sarà firmato il protocollo d’intesa fra le istituzioni coinvolte e il Coni per la realizzazione del dossier definitivo che dovrà essere presentato 11 gennaio.