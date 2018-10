(ANSA) – LONDRA, 23 OTT – Insolito scampolo di familiarità oggi a Londra con Elisabetta II per il re Guglielmo Alessandro d’Olanda e la regina consorte Maxima, alla loro prima visita in Gran Bretagna dopo l’ascesa al trono nel 2013 seguita all’abdicazione della regina Beatrice. Il sovrano olandese, 51 anni, ha baciato infatti la 92enne maestà britannica su entrambe le guance e le ha quindi stretto le mani – imitato a seguire dalla consorte d’origine argentina – non appena è stato accolto. Al ricevimento, nel campo di parata di Horse Guards, ha presenziato anche la premier Theresa May e subito dopo il solenne protocollo reale ha ripreso il sopravvento: fino al trasferimento dei monarchi olandesi in carrozza verso Buckingham Palace assieme al principe Carlo e alla sua consorte Camilla. La visita – che mira a rinsaldare i rapporti dinastici, ma anche a simboleggiare la solidità dei legami politici e degli interessi comuni fra Regno Unito e Paesi Bassi nonostante la Brexit – è la prima missione ufficiale a Londra dal 1982.