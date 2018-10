(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “La manovra è ingiusta e pericolosa per gli italiani. Va cambiata per i cittadini, prima che per Bruxelles. Non c’è nulla per il lavoro, le famiglie e le imprese ed è un gigantesco macigno sul futuro del paese, che pagheranno le giovani generazioni”. Così il Segretario del Partito democratico Maurizio Martina.