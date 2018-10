(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “Oggi l’Italia entra nella storia dell’Unione Europea perchè si vede bocciare in maniera netta la manovra economica. Ed è una bocciatura che arriva non per difficoltà economiche, ma perchè c’è stata una deliberata volontà del Governo di Salvini e Di Maio di entrare in collisione con l’Europa e le regole europee per costruirsi la campagna elettorale di fine maggio 2019 a spese degli italiani, contro il risparmio, le imprese e le famiglie”. Lo ha detto intervenendo in Aula, Renato Brunetta, responsabile dei dipartimenti economici di Fi. “Di Maio e Salvini – ha aggiunto – hanno compiuto il delitto perfetto provocando l’Europa e violando i suoi patti liberamente sottoscritti. E le loro dichiarazioni, anche recenti, di non voler cambiare nulla, indicano questa volontà. L’Italia – ha quindi concluso – è nel baratro. Siamo in una crisi voluta solo da loro. Sono degli irresponsabili e questo non glielo perdoneremo mai”.