CARACAS – Il baseball é una passione in comune che hanno i venezuelani, ma soprattutto aspettano con ansia le gare tra Navegantes del Magallanes e Leones del Caracas, una specie di derby della nazionale. Oggi, pioggia permettendo, sul diamante dell’Universitario ci sarà il primo di nove confronti tra queste due formazioni. Quello di stasera sarà il 792esimo capitolo di questa rivalità nata il 24 gennaio del 1946, in quell’occasione lo scenario fu lo stadio Cerveceria Caracas del rione San Agustín e vinsero i Navegantes.

Nella scorsa stagione il Magallanes vinse 8 delle 9 gare disputate contro i “melenudos”, la formazione capitolina riuscì ad evitare il cappotto proprio nell’ultimo match.

Dal lontano 1946 ci sono state 64 “series particulares” e l’ago della bilancia pende dalla parte della formazione valenciana. I “turcos” hanno portato a casa 394 vittorie, mentre i Leones 382. Come dato curioso ci sono 15 gare che sono finite eguagliate, nel baseball questa situazione é prevista, ma negli almanacchi c’è anche questo aneddoto ad arricchire la storia di queste rivalità.

In questo 2019, la rivalità tra Caracas e Magallanes festeggerà l’800 gara ufficiale. La storica cifra sarà raggiunta l’otto dicembre, giorno in cui si sfideranno sul campo dello stadio José Bernando Pérez di Valencia.

Per l’incontro di stasera i lanciatori partenti sono entrambi nati nelle città di Valencia: sul monte per i Leones ci sarà Luis Díaz, mentre per i Navegantes salirà Henderson Álvarez.

Gli sguardi dei tifosi magallaneros saranno puntati su Endy Chávez che ha annunciato che al termine della stagione appenderà gli scarpini al chiodo. Mentre quelli dei caraquisti osserveranno Franklin Gutiérrez che dopo tre stagioni é tornato in campo con la maglia dei Leones.

