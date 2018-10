CARACAS – Cuore, grinta, passione e voglia di alzare la coppa al cielo: grazie a queste caratteristiche le ragazze del Flor de Patria si sono imposte le Torneo Clausura della Superliga Femenina. La formazione dello stato Trujillo si é imposta in trasferta per 1-2 in rimonta e sotto la pioggia contro il Deportivo Táchira.

Nella gara d’andata, disputata a Valera, queste due formazioni avevano pareggiato 0-0, per questo motivo si giocavano tutto nei novanta minuti finali.

Nella gara disputata nel Complejo Deportivo Jorge Azuaje di Monay dopo appena un giro di lancette le prime a pasarse in vantaggio sono state le giallonere con Yuliana Caile. La Caile ha approfittato di un assist perfetto é con un tiro mancino ma gonfiato la rete avversaria.

Al 38, con il campo malconcio a causa della pioggia, le ragazze del Flor de Patria trovano il pari sfruttando il gioco. Dopo una volata sulla fascia Joemar Guarecuco disegna una parabola perfetta sulla testa di Paoli Cabrera che in palombella manda la palla in rete. Si va al riposo sull’1-1, con questo risultato la formazione ospite portava la coppa a casa.

Nella ripresa, il Flor de Patria parte con il piede sull’acceleratore e trova il gol dell’1-2 al 48esimo con Cristal Pernía che serve la Cabrera nuovamente. Con questa rete la formazione dello stato Trujillo ha tagliato le gambe alle giallonere. In questo 2019, le ragazze del Flor de Patria hanno arricchito il proprio palmares vincendo: Torneo Apertura, Torneo Clausura ed il título assoluto.

Adesso la squadra trujillana inizierà la sua preparazione per partecipare alla Coppa Libertadores femminile che si disputerà nei prossimi giorni a Manaos, in Brasile.

Il tabellino

Deportivo Táchira-Flor de Patria 1-2

Reti: Yuliana Caile 15’ (TAC); Paoli Cabrera (38’) e (48’). Globale 1-2

Deportivo Táchira (1): Liseth Garnica; Leidy Ramírez (Yulismar Useche 80′), Yuling Lacruz, Dirli Sanabria, Tifani Molina (Yailyn Medina 64′); Yerliane Moreno, Wanda Grajales, Deisy Rodríguez, Yessica Rodríguez, Enyer Higuera (Lucy Maldonado 79′) E Yuliana Caile.

Flor De Patria (2): Franyely Rodríguez; Yeiny Rosal, Petra Cabrera, Mery Pérez, Emperatriz García; María Valecillos, Angelly Pineda (Dayana Puentes 78‘), Valeria Briceño (Cristal Pernía 45’), Meibi Mesa; Paoli Cabrera (Rosa Briceño 80’) E Joemar Guarecuco.

Arbitro: Roberto González

(di Fioravante De Simone)