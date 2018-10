(ANSA) – VENEZIA, 23 OTT – Sono due le persone arrestate dai carabinieri e dal Commissariato di Chioggia per il ferimento, nel centro della città, di un uomo di 51 anni, colpito alla schiena da due coltellate. Si tratta di un 36enne e di un 42enne accusati di tentato omicidio in concorso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava discutendo animatamente con il 42enne, quando gli si è avvicinato alle spalle il 36enne, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare e uscito con un permesso, che gli ha inferto due colpi con un coltello a serramanico con una lama di 20 cm che si era portato da casa. Mentre una ‘volante’ interveniva sul luogo dell’aggressione, i due indagati si sono presentati alla caserma dei carabinieri, consegnando anche il coltello a serramanico. La vittima è stata trasportata all’ospedale per essere medicato. I due arrestati sono stati invece portati in carcere.