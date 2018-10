(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Non ci sorprende la decisione della Commissione Ue. Per la prima volta abbiamo deciso di elaborare una manovra equilibrata e meditata, che abbandona la strada dell’austerity e abbraccia il percorso della crescita”. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. “Andiamo avanti, convinti che la nostra è la strada giusta: il rapporto deficit/pil al 2,4% non si tocca. Valuteremo nel merito le osservazioni della Commissione, pronti a proseguire nelle prossime settimane un confronto franco e diretto”.