(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Il premier Giuseppe Conte fa fare all’Italia “figuracce davanti alla stampa straniera”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli atti di COnte è come “sparare sulla croce rossa”. “Il presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne combina una alla settimana. Ieri è andato alla Stampa estera – ha insistito Renzi – e ha detto ‘l’Italia è in recessione e con la manovra tornerà a crescere’. Ci vuole qualcuno, Casalino o chi gli sta attorno, che gli dica ‘ehi prof, fermati, l’Italia era in recessione fino al 2014 e dopo manovre che voi non avete sostenuto l’abbiamo portata al segno più. Chi fa affermazioni senza conoscere le cose, come fa Conte, squalifica l’Italia agli occhi dei giornalisti stranieri”.