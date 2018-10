(ANSA) – ROMA, 23 OTT – La “manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. “Il parere critico della Commissione era nell’aria – ha aggiunto -, abbiamo deciso di elaborare una manovra che rigetta l’austerity e abbraccia la crescita. Valuteremo nel merito e ci presenteremo fra 3 settimane per proseguire un dialogo franco”. “Ho sempre detto che sarei irresponsabile se non fossi preoccupato” per l’andamento dello spread – ha proseguito rispondendo alla domanda di un giornalista – ma “nel momento in cui riusciremo a perseguire questo dialogo” con la Commissione europea “confido che possa abbassarsi”. “Andiamo avanti – ha detto ancora -, convinti che la nostra è la strada giusta: il rapporto deficit/pil al 2,4% non si tocca”.