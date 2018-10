MILANO. – Rispetto sì, ma nessuna paura. Anzi, l’Inter andrà al Campo Nou contro il Barcellona per fare la partita e superare l’esame di maturità, dopo le sette vittorie di fila. Luciano Spalletti ha spiegato così il piano tattico per la sfida di domani: tenere palla il più possibile per evitare problemi.

“Anche se non c’è Messi sono favoriti, resta una squadra che ha le qualità per trovare soluzioni contro qualsiasi avversario – ha detto il tecnico dei nerazzurri -. Sembra un paradosso visto dove giocheremo, ma tenere palla noi sarà la nostra unica possibilità”.

Si potrà anche sfruttare l’entusiasmo che arriva dal derby, “è una grande opportunità – ha proseguito -. Facendo risultato si possono fare dei passi avanti per la qualificazione, ma bisogna avere la convinzione di potersela giocare. Dobbiamo fare noi la partita e cercare di esprimere il nostro calcio, che ha buona qualità”. Sarà una “partita chiave. Riuscendo a fare punti, potranno essere fondamentali”.

Resta tuttavia il problema infortunati. Nainggolan non è partito per la Spagna, Brozovic e Perisic invece sono volati a Barcellona ma non sono al meglio. “Vediamo in quali condizioni sarà Brozovic, mentre Perisic sembra avere smaltito la botta – ha detto Spalletti -. Faremo di tutto per recuperarli. A metà campo non ho tante soluzioni, ma possono adattarsi anche Asamoah e Skriniar. Lautaro con Icardi? Bisogna arrivarci per gradi e avere equilibrio”.

Condizioni non ottimali, quindi, nonostante l’entusiasmo delle sette vittorie di fila. A trascinare i compagni dovrà essere ancora Mauro Icardi, che ha nuovamente giurato fedeltà all’Inter. “Offerte dalla Spagna? Da tempo dico che sto molto bene a Milano, non voglio andare via – le sue parole in conferenza stampa -. Tornare a Barcellona è speciale perché qui è iniziata la mia carriera. Messi? Peccato non ci sia, ma cercheremo di approfittare di questa cosa”.

Intanto, mentre crescono i ricavi cinesi per l’Inter (circa 100 milioni nel bilancio 2018, seppur non tutti ancora versati a causa delle restrizioni del governo), tiene banco in casa nerazzurra anche la presunta trattativa con Beppe Marotta. Al momento attuale non arrivano conferme da fonti vicine alla società, ma l’addio di Marotta alla Juventus, che dovrebbe essere formalizzato giovedì, potrebbe portare ad una accelerata. Niente firme, per ora, nelle prossime settimane però le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente.