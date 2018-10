CARACAS – Il Fenway Park, é la mecca di ogni appassionato di baseball. Questo è il più antico stadio di baseball ancora utilizzato nella Major League Baseball, nonché campo di casa dei Boston Red Sox. Questo recinto sportivo é famoso per la sua atmosfera intima e nostalgica e, ovviamente, per il mitico Green Monster!

Oggi, alle 20:09 (ora di Caracas), il Fenway Park farà da cornice alla gara 1 delle World Series in campo ci saranno i Los Angeles Dodgers e i padroni di casa i Boston Red Sox. Questa sarà la seconda volta nella loro storia che queste due formazioni si sfideranno nel Fall classic.

Il precedente risale al 1916, allora s’imposero i calzini rossi s’imposero per 4-1 sui Brooklyn Robins (nome dei Dodgers prima di trasferirsi a Los Ángeles), portando a casa il terzo scudetto. A quei tempi con la casacca dei Red Sox c’era la legenda del baseball a stelle e strisce, Babe Ruth, ma non come battitore senno come lanciatore. I Robins quando giocavano sulla costa Atlantica giocavano nel Ebbets Field de Brooklyn, mentre i Red Sox avevano giá come tana il Fenway Park.

Nella loro storia Boston ha vinto per otto volte il campionato MLB (1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 e 2013), mentre i loro avversari ci sono riusciti sei volte (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988). Stando ai bookmakers i favoriti per aggiudicarsi il Fall Classic sono i Red Sox che in questa stagione nella regular season hanno avuto un record di 108-54 mentre i Dodgers hanno finito con 92-71.

Dal 1997, anno in cui sono stati creati gli incroci “interleghe” (dove si affrontano squadre dell’American League e della National League) sono 15 i precedenti tra Red Sox e Dodgers con un bilancio di 8-7 in favore della squadra di Boston.

Cora, dopo aver fatto parte del roster di Boston che ha vinto le World Series del 2007, adesso ha la possibilità di conquistare l’anello con la franchigia del Massachussets anche da manager. Il manager dei Dodgers Dave Roberts al terzo anno in California, ha la possibilità insieme ai suoi giocatori di riprendersi quello che l’anno scorso gli è sfuggito per un nonnulla, quando persero le World Series 2017 contro gli Houston Astros del venezuelano José Altuve in sette partite perdendo l’ultimo incontro decisivo al Dodger Stadium per 5-1.

Per la gara di stasera i lanciatori partenti saranno i mancini zurdos Clayton Kershaw (Dodgers) e Chris Sale (Red Sox). Non resta che dirvi: buon divertimento!

(di Fioravante De Simone)