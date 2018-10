(ANSA) – ROMA, 23 OTT – ”E’ un giocatore straordinario quando è in giornata, ma se avesse fatto gol con la Spal sarebbe stato meglio”. Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, tesse le lodi del suo attaccante dopo il risveglio in Champions con Il Cska: ”mi dà la sensazione che gli piaccia di giocare di più la sera, un bello di notte”. Tornando alla Spal – aggiunge il tecnico della Roma – ”non mi è piaciuto che alcuni giocatori hanno preparato la partita due ore prima di andare in campo. La partita si prepara in settimana, con la Spal ci sono stati episodi negativi”