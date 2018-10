(ANSA) – ROMA, 23 OTT – ”Ovviamente loro non sono innamorati di me, ovviamente il momento più duro per loro è stato nostro triplete (quello dell’Inter, ndr)”. Al termine di Manchester United-Juve, Jose Mourinho torna sui battibecchi a distanza con la tifoseria bianconera nel corso del match in cui l’ex tecnico dell’Inter ha mostrato platealmente il gesto del tre con le dita della mano a ricordare il triplete interista del 2010. ”Con lo staff, la Juve e Agnelli – aggiunge l’ex tecnico nerazzurro – nessun problema”. Parlando della partita persa con la Juve in casa Mourinho ha riconosciuto i meriti dell’avversario: ”la Juve ha meritato, noi lotteremo con il Valencia per qualificarci”.